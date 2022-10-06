Продавца осудили за подпольную продажу суррогатного алкоголя в Орске

Жительницу Орска (Оренбургская область) осудили за подпольную продажу суррогатного алкоголя. Двое покупателей попали в больницу с отравлением.

По данным следствия, осенью 2021 года женщина, работавшая в местном магазине, по распоряжению руководителя должна была избавиться от бутылок со спиртным, содержащим метанол. Однако женщина решила сохранить продукцию и унесла бутылки домой. Об этом пишет 56orb.ru. В марте 2022 года обвиняемая продала алкоголь мужчине за 1,2 тыс. рублей. Впоследствии два человека были госпитализированы, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

Во время суда женщина признала свою вину. Она приговорена к одному году лишения свободы. Кроме того, обвиняемой предстоит заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

5 октября сообщалось о передаче в суд уголовного дела о гибели двух человек, отравившихся алкоголем, в Адамовском районе. По версии следствия, осенью 2021 года две женщины незаконно хранили и реализовывали спиртное.