NYT заявила, что разведка США уверена в причастности Киева к убийству журналистки Дугиной

Убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной организовали власти Украины, и сделали это без ведома Вашингтона. Как сообщила 5 октября газета The New York Times, в этом уверена разведка США.

«Разведывательные службы США считают, что определенные представители украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля в Подмосковье в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина», — отмечено в публикации.

Авторы подчеркивают, что американские спецслужбы не принимали участия в покушении «ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом». При этом, если бы они знали о готовящемся убийстве заранее, они бы попытались отговорить украинцев от его совершения. В результате по итогу случившегося спецслужбы США просто сделали выговор своим «подопечным» из опасений эскалации конфликта.

«Такие нападения хотя и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам», — указано в статье.

При этом американцы, по данным издания, были разочарованы отсутствием прозрачности со стороны Украины по поводу ее планов и секретных операций, особенно на территории РФ. Как отмечает издание, неизвестно, «санкционировал ли миссию президент Украины Владимир Зеленский».

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что предполагаемый сообщник убийцы журналиста и политолога Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко удалил свои аккаунты в мессенджерах. Прежде из мессенджеров пропали аккаунты предполагаемой убийцы журналиста Натальи Вовк.

Известно, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие люди. Их личности устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным.

Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.