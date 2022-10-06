Четыре объекта в Тамбове признают культурным наследием

В Единый госреестр объектов культурного наследия планируют включить четыре здания в Тамбовской области. Для этого эксперты проведут государственную историко-культурную экспертизу.

Все объекты расположены в Тамбове. Речь, в частности, идет о флигеле усадьбы тамбовского мещанина Степанова на улице Коммунальной. Сама усадьба играет градостроительную роль в формировании исторического облика города. Флигель имеет выразительные архитектурные и декоративные элементы на главном фасаде.

В реестр также попадут здания, входящие в архитектурный ансамбль «Губернская земская больница» на улицах Московская и Бориса Васильева. Сюда включены часть корпусов Тамбовской областной больницы, а также здание бывшей прачечной Губернской земской больницы. Также госэкспертизу проведут в отношении жилого дома по улице Ленинградской. Он был построен в 1917 году, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Ранее в перечень объектов культурного наследия внесли церковь, построенную в честь победы над Наполеоном. Храм Воскресения Христова находится в селе Гагарино 1-е Пичаевского района.