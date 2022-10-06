Опубликована деловая программа научно-практической конференции «Территория энергетического диалога»

Первая научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога» состоится 11 октября в преддверии юбилейного, пятого Международного форума «Российская энергетическая неделя». Деловую программу конференции составят 9 панельных сессий, охватывающих широкий спектр тем в области научно-технологического развития в сфере топливно-энергетического комплекса. Цель конференции: содействие научно-технологическому развитию отраслей ТЭК России для обеспечения их стабильной работы.

Основной темой ключевого события конференции — пленарного заседания – выбрана: «Развитие науки в отраслях ТЭК для достижения технологического суверенитета». Участники заседания постараются определить приоритетные направления научных исследований и технологических разработок в целях обеспечения стабильной работы предприятий ТЭК, сформировать новый взгляд на научно-технологическое развитие российской энергетики в будущем с учетом приоритетов достижения технологического суверенитета, а также ответят на вопросы: что подразумевает понятие «технологический суверенитет» и с чего должно начинаться его достижение; какие технологические прорывы нужны отраслям ТЭК России и как обеспечить условия наибольшего благоприятствования для ускоренного внедрения российских решений и технологий.

В рамках панельных сессий дискуссии развернуться по следующим темам: новые технологии, изменившие взгляд на отрасли ТЭК; роль и место научно-технической информации в России; образ будущего: футуризм и коридоры возможностей для ТЭК; цифровые технологии и платформенные решения для управления развитием энергетики и многое другое.

«Топливно-энергетический комплекс — базовая и одна из наукоемких отраслей российской экономики. Для обеспечения энергетической безопасности страны и конкурентоспособности отечественного ТЭК на мировых рынках сегодня особенно важно определить приоритетные направления научных исследований и технологических разработок, сформировать новый взгляд на научно-технологическое развитие российской энергетики в будущем с учетом приоритетов достижения технологического суверенитета», — прокомментировал генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин.

Площадкой проведения Конференции станет отель Radisson Blu Olympiyskiy Hotel. Организаторами Конференции выступают: ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и Фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Вход на конференцию по аккредитационным бейджам РЭН – 2022.

Напомним, юбилейный, пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва).