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Синоптик пообещал улучшение погоды в Москве 6 октября

Синоптик Леус сообщил об улучшении погоды в Москве в четверг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус рассказал, что в четверг, 6 октября, в Московском регионе будет облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

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Как написал специалист в своем Telegram-канале, «сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей будет формироваться усиливающимся с юго-запада гребнем антициклона».

Температура воздуха в Москве составит +11…+13 градусов, по области столбики термометров покажут +9…+14 градусов, отмечает телеканал «360».

Синоптик отметил, что ветер в регионе ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с, к вечеру он станет порывистым. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. Ночью местами пройдут небольшие дожди.

Ранее 6 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что так называемая золотая осень наступит в Москве в четверг, 6 октября, и продлится три дня. Дожди прекратятся, а температура воздуха будет держаться в районе +13...+15 градусов, сообщает телеканал «Звезда». Вильфанд отметил, что 7 октября погода будет преимущественно без осадков. В пятницу и на выходных ожидается переменная облачность и много солнца.

«Каждый сам может выбирать ассоциации для такой погоды. Я думаю, для бабьего лета это прохладно, но вот «золотая осень» - совершено подходящее название для второй половины этой недели», — цитирует Вильфанда сайт kp.ru.

По словам Вильфанда, в понедельник, 10 октября, температура воздуха в столице понизится до +10…+12 градусов, пишет RT. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами не исключена вероятность небольшого дождя, уточняет НСН.

Синоптик напомнил, что в октябре температура воздуха будет понижаться 0 градусов, но в этом «нет ничего особенно». На этой неделе и в начале следующей заморозков не ожидается, несмотря на понижение ночных температур, отмечает агентство городских новостей «Москва».

5 октября ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье, 9 октября, начнутся небольшие дожди. Они продолжат идти в ночь на понедельник и, вероятно, первую половину понедельника, пишет «Москва 24».

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