Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Мир
Илон Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию
Общество
С начала СВО в ЛНР погибло более 100 мирных жителей
Происшествия
На Камчатке из-за дождей почти полностью затопило село
Культура
На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова
Мир
Bloomberg сообщило о возможном сокращении добычи нефти РФ при потолке цен на сырье
Мир
Постпред США в ООН пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Мир
Муниципалитеты в ФРГ обратились за финансовой помощью из-за беженцев
Мир
Байден выругался в микрофон при общении с чиновником во Флориде
Общество
На Чукотке из-за снежного циклона отменили занятия в школах

Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Тюмень – Омск

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Люблинском районе Омской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека. Об этом порталу «Наш город» сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла утром 6 октября примерно в 7:30 на 549-м км федеральной автодороги Тюмень – Омск. По предварительной информации, легковой Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, после чего в легковушку врезался автомобиль «Волга».

В результате ДТП водитель и три пассажира Datsun получили различные травмы, от которых скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Их личности устанавливаются, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По факту смертельной аварии организована проверка, все обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Утром 6 сентября сообщалось о ДТП в городе Пугачев Саратовской области. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, после чего загорелся. Погибли три человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022