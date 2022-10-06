Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Тюмень – Омск

В Люблинском районе Омской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре человека. Об этом порталу «Наш город» сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла утром 6 октября примерно в 7:30 на 549-м км федеральной автодороги Тюмень – Омск. По предварительной информации, легковой Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, после чего в легковушку врезался автомобиль «Волга».

В результате ДТП водитель и три пассажира Datsun получили различные травмы, от которых скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Их личности устанавливаются, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

По факту смертельной аварии организована проверка, все обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Утром 6 сентября сообщалось о ДТП в городе Пугачев Саратовской области. Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку, после чего загорелся. Погибли три человека.