СМИ узнали о переполненных в России складах с зимними шинами

В России переполнены склады с зимними шинами, их запасы составили 33 млн штук. Это сопоставимо с объемами годовых продаж всех легковых шин в России. Об этом 6 октября сообщила газета «Коммерсант».

Запасы новых автомобильных шин в России по состоянию на сентябрь 2022 года составили более 80 млн единиц. Такую информацию привело издание ссылаясь на данные системы «Честный знак». Обязательная маркировка новых покрышек действует в России с 1 ноября 2020 года, и все запасы шин отражаются в единой системе.

Из указанного объема 33 млн единиц — это зимние шины, их запасы на 43% стали больше, чем в сентябре 2021 года. Такое количество соответствует объему потребления зимних шин в России за 9-12 месяцев.

При этом средневзвешенная стоимость легковых шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5%, до 6,8 тысячи рублей за единицу.

Из общего объема запасов покрышек 65% составляют шины российских марок, а 35% пришлись на импортные (Китай, Гонконг, Южная Корея, Турция и Узбекистан.).

Глава управления безакцизных товарных групп (ЦРПТ) Кирилл Волков отметил, что «в отдельных точках покупатели могут столкнуться с отсутствием конкретных знакомых брендов, но они всегда могут найти достойную альтернативу, в том числе и в сегменте редких размеров для спорткаров и тюнингованных машин».

30 августа агентство «Напи» сообщило, что в России стабилизировались средние цены на автомобильные шины в июне—августе текущего года. Одну из главных причин стабилизации специалисты видят в сокращении предложений более дорогих шин на российском рынке. В апреле 2022 года цена на летние шины снизилась на 7,3%. По данным специалистов средние цены на всесезонные шины в июне—августе 2022 года оказались существенно ниже, чем в январе-феврале текущего года. Рост цены всесезонных покрышек был зафиксирован только в апреле 2022 года на 8%. Снижение средней цены в обоих сегментах аналитики рынка связали с сокращением предложений более дорогих шин в России.