Фото- и видеокамеры на 140 млн рублей установят на мурманских дорогах

Мурманскавтодор закупит для дорог Мурманской области комплексы фото- и видеофиксации на 140,4 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок. Результаты станут известны 17 октября.

Компания приобретает 30 мобильных и 13 стационарных комплексов. Мобильные обойдутся в 100,5 млн рублей, а стационарные — почти в 40 млн рублей. Деньги на закупку выделяются из регионального бюджета.

Основное условие — комплексы должны быть морозоустойчивыми и уметь определять географические координаты с использованием собственного приемника спутниковой навигации, который поддерживает систему ГЛОНАСС, сообщает ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области решили закупить еще 60 единиц техники. На эти цели выделено 440 млн рублей, 247 млн из них — средства федерального гранта.