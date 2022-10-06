С начала СВО в ЛНР погибло более 100 мирных жителей

Свыше 100 мирных жителей погибли и 314 получили ранения на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Такие данные привело представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, в четверг, 6 октября.

«Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 415 мирных жителей, из которых 101 человек погиб и 314 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 27 получили ранения», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за данный период было зафиксировано 1199 обстрелов Луганской Народной Республики со стороны военных Украины с применением тяжелого вооружения.

В общей сложности противником по населенным пунктам ЛНР с 17 февраля применялось свыше 10 тыс. боеприпасов различного калибра, включая 37 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 348 ракет из американской РСЗО HIMARS, добавили в СЦКК.

3 октября представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил о том, что солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть на территорию республики. Он добавил, что в действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет «никакой тактики и стратегии», киевский режим только обрекает солдат на смерть.

5 октября врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник предрек бурное развитие Донбасса на фоне законов о вхождении ЛНР в состав России.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов, которые с 23 по 27 сентября прошли на освобожденных территориях. По итогам голосования, большинство жителей проголосовали за вхождение регионов в состав РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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