Медаль за заслуги в сфере экономики учредили в Карелии

В Карелии появилась новая медаль. Ее учредило республиканское минэкономразвития. Приказ о еще одной ведомственной награде подписал и.о. министра Александр Ломако.

ИА «Карелinform» уточняет, что до этого времени в регионе было три вида наград от минэкономразвития и промышленности: почетная грамота, благодарственное письмо и благодарность министра. Теперь в списке — медаль «За заслуги в сфере экономики».

Новый знак отличия будет вручаться за большой вклад в развитие местной экономики. Стаж работы при этом должен составлять не менее пяти лет. Речь идет о таких сферах деятельности, как прогнозирование социально-экономического развития, инвестиционная деятельность, государственно-частное партнерство и т.д.

Медаль представляет собой круг из металла серого цвета, диаметр которого 32 мм. На ней изображен герб Карелии. Прямоугольная колодка обтянута муаровой лентой с цветами флага республики.

Агентство напоминает, что в этом году трудовых наград были удостоены министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Ранее в Псковской области на заседании Геральдического совета утвердили эскизы трех региональных наград: медаль княгини Ольги, награда «Заслуженный строитель Псковской области» и знак «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области».