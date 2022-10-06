Объявлены победители и призеры конкурса «Новатор Москвы»

В столице объявили лауреатов ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы». Победителями стали авторы 18 проектов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В конкурсе было три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Участники разделились на тех, кто уже вывел свой продукт на рынок, и на тех, кто только готовится это сделать. В каждой номинации выделено шесть направлений: «Благоустройство и строительство», «Промышленность», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

В числе победителей — коллектив, создавший устройство для коммуникации людей с одновременными нарушениями зрения, слуха и речи. Лауреатами также стали сотрудники компании, разработавшие строительный 3D-принтер, который позволяет возводить малоэтажные дома, а также печатать элементы зданий и бетонных конструкций. Наградой отмечен и автор концепции изготовления одноразовой посуды из биоразлагаемого сырья.

Кроме того, премию получил коллектив, который изобрел платформу для получения реагентов и биокомпонентов, использующиеся в медицинских изделиях. Решение дает возможность создавать биосинтетические кости и кровеносные сосуды для регенеративной медицины.

По словам Сергуниной, в этом году победителями и призерами конкурса стали 114 человек. Всего же на участие в нем поступило более тысячи заявок. «Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории. Премия вручается уже третий год подряд и за это время объединила больше 3,2 тыс. изобретателей», — сказала заммэра.

Премия «Новатор Москвы» учреждена мэром Сергеем Собяниным. Конкурс призван стимулировать разработку и внедрение новаторских решений, которые повышают качество жизни.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.