Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Мир
Илон Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию
Общество
С начала СВО в ЛНР погибло более 100 мирных жителей
Происшествия
На Камчатке из-за дождей почти полностью затопило село
Культура
На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова
Мир
Bloomberg сообщило о возможном сокращении добычи нефти РФ при потолке цен на сырье
Мир
Постпред США в ООН пообещала «защитную реакцию» на угрозы КНДР
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Мир
Муниципалитеты в ФРГ обратились за финансовой помощью из-за беженцев
Мир
Байден выругался в микрофон при общении с чиновником во Флориде
Общество
На Чукотке из-за снежного циклона отменили занятия в школах

Объявлены победители и призеры конкурса «Новатор Москвы»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице объявили лауреатов ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы». Победителями стали авторы 18 проектов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В конкурсе было три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». Участники разделились на тех, кто уже вывел свой продукт на рынок, и на тех, кто только готовится это сделать. В каждой номинации выделено шесть направлений: «Благоустройство и строительство», «Промышленность», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

В числе победителей — коллектив, создавший устройство для коммуникации людей с одновременными нарушениями зрения, слуха и речи. Лауреатами также стали сотрудники компании, разработавшие строительный 3D-принтер, который позволяет возводить малоэтажные дома, а также печатать элементы зданий и бетонных конструкций. Наградой отмечен и автор концепции изготовления одноразовой посуды из биоразлагаемого сырья.

Кроме того, премию получил коллектив, который изобрел платформу для получения реагентов и биокомпонентов, использующиеся в медицинских изделиях. Решение дает возможность создавать биосинтетические кости и кровеносные сосуды для регенеративной медицины.

По словам Сергуниной, в этом году победителями и призерами конкурса стали 114 человек. Всего же на участие в нем поступило более тысячи заявок. «Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории. Премия вручается уже третий год подряд и за это время объединила больше 3,2 тыс. изобретателей», — сказала заммэра.

Премия «Новатор Москвы» учреждена мэром Сергеем Собяниным. Конкурс призван стимулировать разработку и внедрение новаторских решений, которые повышают качество жизни.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022