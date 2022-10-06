Директор департамента МИД Тяпкин назвал требования Польши к России о репарациях фантазией

Претензии, которые Польша предъявила к России, требуя выплаты репараций за потери во время Второй мировой войны, являются «политическими фантазиями». Такое мнение выразил 6 октября директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин, назвав требования Польши «вопиюще аморальными».

«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий. Их вопиющая аморальность очевидна», — прокомментировал дипломат «РИА Новости».

Как резюмировал Тяпкин, если бы СССР не одержал победу над нацистской Германией, то Польши как национального государства, так и самого польского народа просто не существовало бы.

«Миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — указал представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что власти Польши нередко решают свои внутриполитические проблемы с помощью «исторического ревизионизма».

Накануне, 5 октября, представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Германия получила ноту от Польши с требованием о репарациях, и после ее изучения власти ФРГ намерены дать ответ. Он отметил, что в целом позиция Берлина по данному вопросу уже известна. В частности, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже называла закрытым вопрос о репарациях Польше за ущерб во время Второй мировой войны.

Ранее, 15 сентября, сообщалось, президент Польши Анджей Дуда одобрил идею обязать Москву выплатить Варшаве репарации. По словам польского лидера, убытки, понесенные Польшей во время войны, составляют 6,2 млрд злотых — около $1,3 трлн.

16 сентября стало известно, что военные историки Российского военно-исторического общества (РВИО) Алексей Исаев и Никита Буранов поделились с «Известиями» документом от 1956 года, в котором заместитель начальника военно-научного управления Генерального штаба Советской армии Александр Покровский привел данные о суммах, потраченных Советским Союзом на вооружение и обеспечение Польши во время Второй мировой войны. Согласно документу, всего на военную технику, боеприпасы и восстановление Польши ушло 26 млн 720 тыс. рублей. Как отметили эксперты, у польской стороны получается, что освободивший Польшу СССР якобы является проигравшей стороной и должен выплачивать кому-либо репарации, что действительно чудовищно.

Как отметил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, требования Польши — это «полное безобразие».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что слова президента Польши оскорбляют память тех, кто отдал свою жизнь во время Великой Отечественной войны. Он также напомнил, что в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за подобного рода высказывания.