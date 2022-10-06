На Камчатке из-за дождей почти полностью затопило село

На Камчатке из-за обильных дождей произошел подъем воды в реке Большая Воровская, в результате чего почти полностью оказалось затоплено село Соболево. Об этом в четверг, 6 октября, сообщается на сайте краевого правительства.

Уровень воды в реке Большая Воровская превысил 3,5 м. Из-за резкого подъема воды оказался поврежден мост через реку Пымта, размыты участки дороги, соединяющие Соболево с другими населенными пунктами, пишет REGNUM. Воды на улицах столько, что люди достают моторные лодки.

В ведомстве отметили, что затоплено 90% придомовых территорий и жилых домов. В селе развернули пункт временного размещения. По словам зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского, пункт оборудован всем необходимым для комфортного проживания людей. На утро четверга в ПВР обратился один человек.

Все районные службы оперативного реагирования переведены в режим повышенной готовности. В пострадавшем районе есть перебои со связью. К тем, кто не может выбраться из дома самостоятельно, отправились спасатели. На борту Ми-8 группа специалистов со всем необходимым оборудованием, сообщает телеканал «Звезда».

В начале сентября в Приморском крае из-за тайфуна «Хиннамнор» произошло подтопление более 50 жилых домов в десяти округах. 18 населенных пунктов остались без транспортного сообщения. МЧС из-за подтоплений эвакуировали более 100 человек, отмечает RT. 15 сентября из-за наводнения в Приморском крае ввели режим ЧС федерального характера. Ущерб от разгула стихии оценивается на сумму более 3 млрд рублей. Средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделяться из резервного фонда кабинета министров, пишет НСН.

В мае сильный паводок спровоцировал подтопление более 30 домов в Якутске. Как рассказал глава города Евгений Григорьев, в регионе ввели режим чрезвычайного положения. Кроме того, в городе организовали пункты временного размещения для людей, чьи дома затопило, сообщает телеканал «360».