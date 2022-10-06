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Москва рассматривает все опции для выяснения причины утечек на «Северном потоке»

Замглавы МИД РФ Вершинин: для расследования причин аварий на «Северном потоке» будут использованы все опции
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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В Москве будут расследованы причины, которые привели к повреждениям обеих ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», для чего будут использованы любые возможности. Об этом заявил 6 октября замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

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«Рассматриваются все опции», — сообщил дипломат «РИА Новости».

Таким образом, в случае пробуксовки расследования, у Москвы уже есть планы по дальнейшим шагам в данном направлении.

Ранее в четверг Вершинин указал на то, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на газопроводах «Северный поток».

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что предложение России о поставке газа по неповрежденной нитке «Северного потока – 2» подтверждает непричастность РФ к взрывам на газопроводах.

В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против участия России в расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток». По мнению министра, любое потенциальное предложение помощи со стороны России в ходе расследования принято не будет. Однако, как отметил Уоллес, поскольку происшествие случилось в международных водах, если Москва захочет провести собственное расследование, ничего нельзя будет сделать, чтобы остановить ее.

5 октября береговая охрана Швеции сообщила, что утечки газа на «Северном потоке – 2» продолжаются, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 м. В службе также отмечали, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время. 3 октября Швеция приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма по факту ЧП на газопроводах. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

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