Пожар произошел в жилом доме в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на городское управление МЧС.

Инцидент произошел 5 октября в 23.30 в доме № 6/1 на Северном проспекте. В двухкомнатной квартире загорелась кухня. Площадь пожара составила 8 кв. м. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар в полночь. С огнем боролись 20 человек.

О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего выясняются.

4 октября в Череповце произошел пожар в пятиэтажном доме. Погибли мужчина и женщина, четырехлетний ребенок был госпитализирован с ожогами. Площадь пожара составила 24 кв. м.