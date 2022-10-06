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Bloomberg сообщило о возможном сокращении добычи нефти РФ при потолке цен на сырье

Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти в случае введения ЕС и США потолка цен на сырье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в день в случае введения Европейским союзом и США потолка цен на сырье. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов рынка.

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По словам управляющего директора исследовательской фирмы ClearView Energy Partners Кевина Бука, такое сокращение добычи может оказать немедленное давление на рынки.

Как отметил президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group Роберт Макнелли, Россия действительно может закрыть значительный объем своей ежедневной добычи, не ставя под угрозу будущие потоки.

«Российские операторы стали экспертами в наращивании добычи на открытых месторождениях, и отдыхающие месторождения действительно могут увеличить извлекаемые ресурсы», — подчеркнул он.

При этом добыча сырой нефти и конденсата в России в июле выросла примерно до 10,8 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с момента начала спецоперации по защите Донбаса, дополняет «Газета.Ru».

Такое мнение прозвучало после того, как 4 октября страны ЕС достигли компромисса по новому пакету российских санкций, а страны ОПЕК+, включая Россию, отдельно договорились о сокращении добычи в ноябре на 2 млн баррелей в сутки для поддержки мировых цен.

Инициатива ввести новые ограничения против России принадлежит председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

При этом ряд стран Евросоюза выразили обеспокоенность возможными последствиями вводимых санкций. Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, обеспокоены решением ЕК установить потолок цен на российскую нефть, так как это может повлиять на стоимость нефти для их судов.

Тогда же глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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