Циклон принесет в Петербург дожди и усиление ветра

В четверг, 6 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона, выходящего своим центром с запада на север Скандинавии», — отметил специалист.

Циклон, которые немецкие синоптики назвали Zydrune, принесет в город усиление ветра и дожди.

Как уточняет 78.ru, воздух в четверг прогреется до 13-15 градусов. Это на 3-4 градуса выше нормы. Атмосферное давление упадет до 752 мм рт. ст., что ниже нормы. Порывы западного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, а на побережье и в акватории Финского залива — 17-22 метров в секунду.

Ранее, 6 октября, синоптик Александр Колесов сообщил о первом в сезоне небольшом наводнении в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, на погоду в городе будут влиять атлантические циклоны.