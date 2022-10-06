В Казахстане партия «Аманат» выдвинула Токаева кандидатом в президенты

В Казахстане правящая партия «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, за соответствующее решение проголосовали делегаты внеочередного XXIV съезда в четверг, 6 октября.

Инициативу на съезде озвучил председатель партии Ерлан Кошанов, пишет «Газета.Ru».

«Решением XXIV съезда партии Касым-Жомарт Кемелулы Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — приводит NUR.KZ слова исполнительного секретаря партии «Аманат» Асхата Оралова.

Вслед за указанной партией инициативу поддержала Народная партия Казахстана.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. 19 ноября будет объявлено днем тишины перед голосованием.

1 сентября стало известно, что Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет. Он также дополнил, что в середине 2023 года в Казахстане произойдет политическая перезагрузка всех государственных органов.

В тот же день политолог, независимый эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов объяснил причины проведения досрочных выборов в Казахстане. Дубнов высказал мнение, что таким образом действующий президент республики пытается заполучить собственную политическую легитимность.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно перестроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.

Политолог Дмитрий Фетисов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Токаев своим предложением пытается показать, что страна гораздо более европейская, чем считают на Западе.