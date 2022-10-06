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Эксперты оценили перспективы российско-казахстанских отношений

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Фото: ТАСС/POOL/Алексей Майшев
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Обострение дипломатической риторики между Россией и Казахстаном не повлияет на отношения двух стран. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации 6 октября, комментируя эпизод с вызовом послов государств в МИДы.

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Причиной стали слова посла Украины в Астане про «убийство русских», которые он произнес в августе этого года. Москва рассчитывала, что украинский представитель, как пообещала Астана, «безвозвратно покинет» республику. Но руководство Казахстана наделило посла нежелательным статусом, однако уедет он из Астаны после прибытия дипломата ему на смену.

В российском истеблишменте уверены: нынешнее дипломатическое обострение отношений Москвы и Астаны не испортит.

Как заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, Казахстан — это союзник РФ, член и ОДКБ, и Евразийского экономического союза.

«Я убежден, что эти эмоциональные сцены не повлияют в корне на характер наших с Казахстаном отношений. Мы с нашими казахстанскими коллегами и друзьями учимся разруливать эти ситуации. Убежден, мы разрулим и эту ситуацию тоже», — добавил он.

По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, на повестке вопрос не только российско-казахстанских отношений, но и внутреннего казахстанского межнационального мира.

«Русские составляют значительную часть населения Казахстана, и выступление посла подпадает под уголовную статью. Российская дипломатия здесь так настойчива, потому что это выходит за рамки любого дипломатического этикета и становится прецедентом на постсоветском пространстве — до этого никто в Центральной Азии себе таких заявлений на дипломатическом уровне не позволял», — пояснил он.

Оставить ситуацию без решения, отмечает эксперт, не в интересах Казахстана — в первую очередь, с точки зрения имиджа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Обмен трениями: к чему приведет дипобострение между РФ и Казахстаном»

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