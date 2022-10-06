Названа предварительная причина смерти подростка на занятии по каратэ в Башкирии

Предварительной причиной смерти 14-летнего подростка во время занятия по каратэ стала ишемическая болезнь. Об этом сообщил телеканал «360» в среду, 5 октября, со ссылкой на слова отца погибшего.

Мужчина предположил, что болезнь протекала в скрытой форме. Ребенок не жаловался на здоровье. Секция по каратэ не была его первым спортивным увлечением. «Раньше он и футболом занимался, и борьбой», — рассказал отец мальчика.

Помимо этого, подросток занимался спортом и дома: отец установил ему турник и купил несложный спортинвентарь.

Занятия по каратэ ребенок начал посещать недавно. «Мы договорились с ним: он походит неделю. А мы посмотрим, как себя проявит. Мы не ждали больших результатов. Эта секция была как хобби, для себя», — рассказал он.

Мужчина подчеркнул, что сын не получал серьезных травм во время спортивных занятий. Он проходил диспансеризацию, и ему не ставили никаких диагнозов, отмечает сайт aif.ru.

Точные результаты обследования врачи подготовят через 30 дней.

Подросток скончался прямо во время занятия по каратэ 4 октября. Он потерял сознание и вскоре скончался. Ему вызвали скорую помощь, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть подростка.

Обстоятельства случившегося устанавливают следователи. Проводится проверка, ход которой контролирует прокуратура.