Три человека погибли в ДТП с автобусной остановкой под Саратовом

В городе Пугачев Саратовской области легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает пресс-службе регионального ГИБДД.

«Автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в автобусную остановку, машина загорелась, водитель и два пассажира, мужчина и женщина, от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на остановке в момент столкновения людей не было. Причины произошедшего и другие подробности ЧП устанавливаются.

В Сети опубликованы кадры с места событий.

24 сентября легковой автомобиль врезался в остановку в Перми, в результате аварии погибла 85-летняя женщина. Еще три местные жительницы пострадали. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, у женщин диагностированы множественные переломы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.