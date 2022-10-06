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Посол в США Антонов заявил, что Россия будет защищать Крым и новые территории

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Москва будет неустанно защищать Республику Крым и новые присоединенные к России территории как неотъемлемую часть страны, если будут наноситься удары, о которых зарекались в Пентагоне. Об этом предупредил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», — подчеркнул он в ходе эфира Первого канала в среду, 5 октября.

5 октября глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что Штаты и НАТО ставят на кон европейскую безопасность, подстрекая Украину к продолжению боевых действий и отказу от переговоров. Он обратил внимание на то, что в этих условиях российская сторона будет неизменно делать акцент на денацификации и демилитаризации Украины.

В этот же день газета Financial Times сообщила, что Штаты подталкивают Украину к решающему сражению на юге до наступления зимы, чтобы лишить Россию возможности укрепить свои позиции в регионе.

Днем ранее США в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн направит Украине четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

В свою очередь, депутат Государственной думы, член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал «Известиям», что Штаты вынуждают РФ на нанесение ударов тактическим ядерным оружием.

В Пентагоне заявляли, что Украина может атаковать большую часть целей на поле боя с помощью снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Удары в том числе могут быть нанесены по Крыму.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято по причине обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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