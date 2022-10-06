В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+

Обозреватель телеканала Fox News Жанин Пирро назвала президента США Джо Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Эфир с ее комментарием вышел на Fox News 6 октября.

«Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти», — сказала Пирро в эфире.

Обозреватель также отметила, что цены на бензин продолжают расти, а президент США пытается «отвести от себя вину» после неудач в переговорах со странами ОПЕК+, в ходе которых он просил об увеличении добычи нефти.

При этом, по словам Пирро, американские водители уже «сильно страдают» на заправочных станциях, а аналитики предупреждают о дальнейшем ухудшении ситуации.

Ранее, 5 октября, Американский конгрессмен Стивен Скэлис раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти. Он напомнил, что американский лидер «умолял» ОПЕК добывать больше нефти, но организация сделала наоборот.

Ранее в этот день страны ОПЕК+ договорились на встрече в Вене сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

В Белом доме заявили, что Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, добавив, что он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки призвано сбалансировать рынок перед сезонным снижением спроса.