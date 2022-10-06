Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Спорт
Боксер Котлобай назвал возможность выступать под флагом РФ мощным стимулом
Политика
Посол Антонов заверил в готовности РФ защищать Крым и новые территории
Мир
КНДР назвала причиной ракетных пусков учения США и Южной Кореи
Культура
На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова
Мир
Посол РФ в Бразилии заявил о давлении на страну со стороны США по вопросу санкций
Экономика
Аналитики предположили рост цен на нефть после решения ОПЕК+
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Экономика
Продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза
Экономика
Число попыток незаконно вывезти деньги из страны выросли на 93%
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 12 градусов тепла 6 октября
Сюжет:

В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+

Автор Fox Пирро высмеяла президента США Байдена после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обозреватель телеканала Fox News Жанин Пирро назвала президента США Джо Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Эфир с ее комментарием вышел на Fox News 6 октября.

Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи
Как это повлияет на котировки

«Сейчас президент Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти», — сказала Пирро в эфире.

Обозреватель также отметила, что цены на бензин продолжают расти, а президент США пытается «отвести от себя вину» после неудач в переговорах со странами ОПЕК+, в ходе которых он просил об увеличении добычи нефти.

При этом, по словам Пирро, американские водители уже «сильно страдают» на заправочных станциях, а аналитики предупреждают о дальнейшем ухудшении ситуации.

Ранее, 5 октября, Американский конгрессмен Стивен Скэлис раскритиковал энергетическую политику главы Белого дома Джо Байдена после решения Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти. Он напомнил, что американский лидер «умолял» ОПЕК добывать больше нефти, но организация сделала наоборот.

Ранее в этот день страны ОПЕК+ договорились на встрече в Вене сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

В Белом доме заявили, что Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, добавив, что он намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки призвано сбалансировать рынок перед сезонным снижением спроса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022