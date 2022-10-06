Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Спорт
Боксер Котлобай назвал возможность выступать под флагом РФ мощным стимулом
Политика
Посол Антонов заверил в готовности РФ защищать Крым и новые территории
Мир
КНДР назвала причиной ракетных пусков учения США и Южной Кореи
Культура
На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова
Мир
Посол РФ в Бразилии заявил о давлении на страну со стороны США по вопросу санкций
Экономика
Аналитики предположили рост цен на нефть после решения ОПЕК+
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Экономика
Продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза
Экономика
Число попыток незаконно вывезти деньги из страны выросли на 93%
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 12 градусов тепла 6 октября

Боксер Котлобай назвал возможность выступать под флагом РФ мощным стимулом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Александр Котлобай заявил, что возможность для спортсменов России снова выступать на мировых соревнованиях под гимном и флагом РФ является колоссальным стимулом. Об этом он рассказал телеканалу «Известия» в четверг, 6 октября.

Невидимая рука ринга: российский бокс восстановлен в правах
На международных турнирах будут наши спортсмены, триколор и гимн

«Это очень большой плюс. Спасибо Умару Кремлеву, что добился таких результатов. Я полагаю, что сейчас ни один российский спортсмен не выступает под нашим флагом и с нашим гимном, а тут получается... Это очень здорово. Колоссальный стимул, по-другому просто невозможно», — отметил боксер.

Котлобай добавил, что спортсмены испытывают самые сильные эмоции, когда перед турнирами играет российский гимн и поднимается флаг страны.

Несмотря на радость за вновь появившуюся возможность выступать под российским флагом, он предупредил о возможных проблемах, которые ждут российских спортсменов в ближайшем будущем. Котлобай указал, что боксерам, выступающим за Россию, могут противостоять и мешать, в том числе во время судейства.

Ранее, 5 октября, депутат Госдумы, олимпийский чемпион 2004 года Артур Таймазов назвал единственно верным решение Международной ассоциации бокса (IBA) о допуске российских спортсменов на соревнования.

Действующий президент IBA Умар Кремлев также призвал все остальные спортивные федерации последовать примеру его организации, отметив, что спорт должен находиться вне политики.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости разрешить российским спортсменам, не поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса, участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он назвал предложение унизительным и подчеркнул, что спортсмены не могут быть использованы в качестве заложников в интересах геополитических сил.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022