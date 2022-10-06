Боксер Котлобай назвал возможность выступать под флагом РФ мощным стимулом

Российский боксер Александр Котлобай заявил, что возможность для спортсменов России снова выступать на мировых соревнованиях под гимном и флагом РФ является колоссальным стимулом. Об этом он рассказал телеканалу «Известия» в четверг, 6 октября.

«Это очень большой плюс. Спасибо Умару Кремлеву, что добился таких результатов. Я полагаю, что сейчас ни один российский спортсмен не выступает под нашим флагом и с нашим гимном, а тут получается... Это очень здорово. Колоссальный стимул, по-другому просто невозможно», — отметил боксер.

Котлобай добавил, что спортсмены испытывают самые сильные эмоции, когда перед турнирами играет российский гимн и поднимается флаг страны.

Несмотря на радость за вновь появившуюся возможность выступать под российским флагом, он предупредил о возможных проблемах, которые ждут российских спортсменов в ближайшем будущем. Котлобай указал, что боксерам, выступающим за Россию, могут противостоять и мешать, в том числе во время судейства.

Ранее, 5 октября, депутат Госдумы, олимпийский чемпион 2004 года Артур Таймазов назвал единственно верным решение Международной ассоциации бокса (IBA) о допуске российских спортсменов на соревнования.

Действующий президент IBA Умар Кремлев также призвал все остальные спортивные федерации последовать примеру его организации, отметив, что спорт должен находиться вне политики.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости разрешить российским спортсменам, не поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса, участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он назвал предложение унизительным и подчеркнул, что спортсмены не могут быть использованы в качестве заложников в интересах геополитических сил.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.