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Южнокорейские военные рассказали о пущенных в сторону Японии ракетах КНДР

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Фото: Global Look Press/kcnawatch.co
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Запущенные Северной Кореей (КНДР) две баллистические ракеты пролетели около 350 и 800 км. Об этом 6 октября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS).

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Как отмечает агентство, одна из ракет пролетела около 350 км на высоте около 80 км, вторая — примерно 800 км на высоте до 60 км.

Вскоре после запуска председатель JCS Южной Кореи Ким Сын Кюм провел консультации с американской стороной, в ходе которых было принято решение о взаимном оборонном сотрудничестве против любых угроз или провокаций со стороны КНДР.

«Запуски баллистических ракет Северной Кореей являются серьезным провокационным действием, которое угрожает не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и всему международному сообществу», — цитирует сообщение JCS агентство Yonhap.

Северная Корея осуществила очередной пуск ракеты в сторону Восточного (Японского) моря в четверг, 6 октября. По словам некоторых правительственных чиновников, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

В КНДР заявили, что ракетные испытания, являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи, так как «переброска ударной авианосной группы в акваторию Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности региона».

Ранее, 4 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты. Кроме того, японское правительство создало группу по чрезвычайным ситуациям.

США и Южная Корея осудили запуск баллистической ракеты КНДР. Помощник госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэниел Крейтонбринк заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с союзниками, включая Сеул, чтобы «привлечь Пхеньян к ответственности».

Отмечается, что Северная Корея совершила более 20 запусков ракет в этом году.

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