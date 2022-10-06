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«Известия» показали подготовку мобилизованных резервистов в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Призванные граждане в рамках частичной мобилизации и добровольцы проходят обучение навыкам обращения с оружием и военной техникой, включая танки. Занимаются они на полигоне в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как проходят занятия, показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 6 октября.

Бойцы проходят короткий инструктаж, после чего отправляются на полигон. Перед выполнением боевых задач их ожидают многочасовые тренировки.

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На кадрах видно, как боевые машины пехоты выезжают из замаскированного лагеря в лесу, что является точной имитацией работы по защите оборонительных рубежей. Рядом находятся гранатометчики, которые так же сначала изучили теорию, а потом перешли к практике.

«Мобилизованным даже приказывать не нужно. Они и так всё знают и понимают. Владеют оружием не хуже профессиональных военнослужащих. Наставники нужны разве что для подстраховки: что-то напомнить, что-то объяснить», — рассказал корреспондент.

2 октября Министерство обороны России рассказало о подготовке мобилизованных россиян. Отмечается, что их обучают тактическим приемам современного боя, оказанию первой медицинской помощи и использованию средств связи на полях сражений.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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