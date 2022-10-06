Депутат предложил создать регистр прошедших психиатрическое лечение лиц

Для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла в ижевской школе, необходимо ввести федеральный регистр лиц, которые проходили психиатрическое лечение. Об этом 6 октября заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Для предотвращения подобных ситуаций необходим целый комплекс мер... В первую очередь следует: создать федеральный регистр лиц, прошедших принудительное лечение и находящихся под диспансерным наблюдением; обеспечить доступ к регистру ограниченного круга медработников (психиатры и психотерапевты), а также, возможно, сотрудников правоохранительных органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Он уточнил, что предложения прорабатываются в комитете Госдумы по охране здоровья.

Хубезов также подчеркнул: законодательно установленный контроль за состоянием, поведением и перемещениями лиц, состоящих на психиатрическом учете, помог бы избежать трагедии, подобной той, что произошла в школе Ижевска.

Утром 26 сентября в школу № 88 города Ижевска ворвался бывший выпускник, 34-летний Артем Казанцев и устроил стрельбу. Жертвами нападения стали в том числе первоклассники, охранники и учителя. После стрельбы он покончил с собой. В результате трагедии скончались 17 человек, 11 из которых — дети. Еще 24 человека пострадали. В этот же день стало известно, что нападавший состоял на учете с диагнозом «шизофрения».

На следующий день пострадавших при стрельбе детей доставили в больницу Москвы. В столичный аэропорт Жуковский их отправили из Ижевска спецбортом. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что в Москву отправили 15 пострадавших, в том числе 13 детей.