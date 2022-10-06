КНДР назвала причиной ракетных пусков учения США и Южной Кореи

Северная Корея назвала свои ракетные испытания справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи, так как «переброска ударной авианосной группы в акваторию Корейского полуострова создает серьезную угрозу стабильности региона», приводит 6 октября заявление МИД КНДР агентство ЦТАК.

«МИД КНДР самым решительным образом осуждает США и ряд их сателлитов-государств за несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединенные учения, обостряющие военную напряженность на Корейском полуострове. Мы внимательно следим за США, которые перебросили ударную авианосную группу в акваторию Корейского полуострова. Это создает серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и вокруг него», — говорится в заявлении ведомства.

В среду, 5 октября, стало известно, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР.

До этого авианосец покинул воды Японского моря после состоявшихся учений с участием США, Южной Кореи и Японии. В этот же день Южная Корея и Соединенные Штаты Америки провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля» в качестве ответа на запуск баллистического снаряда Северной Кореей.

Ранее, 4 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В этот же день правительство Японии созвало Совет нацбезопасности, чтобы обсудить информацию о запуске ракеты. Кроме того, японское правительство создало группу по чрезвычайным ситуациям.

1 октября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. По словам замминистра обороны Японии, баллистические ракеты КНДР преодолели расстояние до 400 км, высота их полета составила до 50 км.

8 сентября Северная Корея приняла закон, который провозглашает страну ответственным ядерным государством. Согласно документу, КНДР получает право нанести превентивный ядерный удар по противнику в случае угрозы нападения.