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«Известия» показали подготовку мобилизованных на полигоне ЦВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Призванные из запаса бойцы проходят обучение на полигоне Центрального военного округа (ЦВО). Здесь они вспоминают основы матчасти и наводки, отрабатывают меткость на стрельбах. Кадрами учебных моментов поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в четверг, 6 октября.

«Учить, как стрелять из миномета, этот боевой расчет не пришлось. Все бойцы были знакомы с этим оружием еще с армии, поэтому инструкторам было достаточно лишь освежить знания мобилизованных», — рассказал корреспондент.

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По нормативу развернуть миномет нужно за 2,5 минуты, однако у мобилизованных на это уходит намного меньше времени. По словам инструктора по боевой подготовке Николая, у бойцов заметно огромное желание и стремление.

«Коллектив у нас очень дружный, ребята все друг за друга, друг другу помогаем. И в бою, думаю, тоже покажем себя так же. Тоже коллективом. Тоже братья», — поделился мобилизованный Василий.

Занятия у призывников с утра до вечера: от огневой до тактической подготовки. На полигоне бойцов учат обращаться с тяжелым вооружением, таким как реактивная установка залпового огня «Град».

Ранее, 5 октября, корреспондент «Известий» рассказал, что мобилизованных граждан учат правильно стрелять по целям на расстоянии от 200 до 600 м. На отработку одного упражнения выдают по два полных магазина патронов.

Тем же днем мобилизованные в Ростовской области начали изучать тактику ведения современного боя. Занятия проходили по специальной программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной безопасности.

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