Около 20 человек погибли при падении пикапа с обрыва в Гватемале

Около 20 человек погибли, когда пикап сорвался с обрыва в деревне Конакасте на юго-востоке Гватемалы. Об этом 5 октября сообщила добровольческая пожарная служба CBV в своем Twitter.

«Инцидент в деревне Конакасте (Хокотан, департамент Чикимула) унес жизни 17 человек. Девять пострадавших были доставлены машинами CBV, еще четверых увезла скорая помощь местной больницы. В настоящий момент опознаны 14 погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших были 12 женщин, двое мужчин и трое детей.

Одна из пострадавших сообщила газете elPeriodico, что водитель потерял управление, после чего машина вылетела в пропасть с 25-метрового обрыва.

Ранее, 4 октября, в американском городе Санкт-Петербург (штат Флорида) трое подростков угнали Maserati и разбились на машине.

По словам шерифа округа Пинеллас, подростки дергали за ручки машины, припаркованные на одной из улиц. В итоге они наткнулись на незапертую Maserati с ключами в зажигании и угнали ее.