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Мирошник назвал следующий шаг интеграции новых регионов в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Следующим шагом многоуровневой интеграции в Россию новых регионов станет освобождение территорий, вошедших в состав страны. Об этом 5 октября заявил «РИА Новости» представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

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«Стартовал переходный период. И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности. Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм. Без перекосов и разницы в подходах. Более того, с использованием опыта наших бойцов», — отметил Мирошник.

Он добавил, что ответственность за интеграцию новых территорий лежит на местных властях.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назначил врио глав новых регионов. Согласно положению договора о принятии территорий в состав России, врио глав республик будут работать до избрания главы в соответствии с российским законодательством.

В этот же день Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Приобретение гражданства для жителей освобожденных регионов возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

За день до этого законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании. Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев тогда отметил, что процедура оформления конституционного статуса новых субъектов РФ займет еще несколько дней.

3 октября Госдума единогласно ратифицировала договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также приняла проекты федеральных конституционных законов о присоединении новых территорий.

Договоры о присоединении новых регионов к России на ратификацию, а также проекты конституционных законов в Госдуму 2 октября внес Владимир Путин. 30 сентября они были подписаны, и Конституционный суд одобрил пакет документов.

Итоги референдумов по вопросу вхождения в состав РФ стали известны 27 сентября. В ДНР инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

Спецоперация по защите Донбасса, которую Россия начала в конце февраля, продолжается. Киев проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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