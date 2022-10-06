Посол РФ в Бразилии заявил о давлении на страну со стороны США по вопросу санкций

США требуют от Бразилии ввести санкции против России, оказывая давление, но безрезультатно, заявил в четверг, 6 октября, посол РФ в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

«Безусловно. Мы это прекрасно видим. Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились», — сообщил дипломат в беседе с «РИА Новости».

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