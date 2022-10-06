Посол Антонов заверил в готовности РФ защищать Крым и новые территории

Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область), заверил посол в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала» в среду, 5 октября.

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны. Сегодняшний кризис после присоединения этих четырех новых территорий приобретает другое содержание, потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо, и бьют американским оружием», — подчеркнул дипломат.

Так посол Антонов прокомментировал высказывание представителей Пентагона о возможных ударах по Крыму.

4 октября заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что доставляемые Соединенными Штатами Украине управляемые реактивные снаряды калибра 277мм GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS могут достичь большинства целей на поле боя, в том числе в Крыму.

По мнению посла Антонова, Россия окончательно обрела для США статус противника. Он также отметил, что США сейчас не готовы вести диалог с РФ. При этом никто в Вашингтоне не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений.

4 октября пресс-служба Пентагона сообщила об отправке Украине нового пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

Тремя днями ранее президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта на Украине. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Страны Запада увеличили отправку оружия и военной техники Украине на фоне проводимой РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков.

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