Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Антонов заверил в готовности РФ защищать Крым и новые территории
Мир
КНДР назвала причиной ракетных пусков учения США и Южной Кореи
Культура
На фестивале «Евразийский мост» наградили фильм с участием дочери Сергея Бодрова
Мир
Посол РФ в Бразилии заявил о давлении на страну со стороны США по вопросу санкций
Экономика
Аналитики предположили рост цен на нефть после решения ОПЕК+
Мир
Букингемский дворец не подтвердил дату коронации Карла III
Экономика
Продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза
Экономика
Число попыток незаконно вывезти деньги из страны выросли на 93%
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 12 градусов тепла 6 октября
Экономика
Размер средней выплаты по КАСКО достиг рекорда с 2017 года
Мир
Евросоюз заморозил российские активы на €16,5 млрд
Сюжет:

Посол Антонов заверил в готовности РФ защищать Крым и новые территории

Посол Антонов: мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область), заверил посол в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала» в среду, 5 октября.

Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
Украина активно ведет террористическую работу по РФ при полной поддержке и спонсорстве Вашингтона

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны. Сегодняшний кризис после присоединения этих четырех новых территорий приобретает другое содержание, потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо, и бьют американским оружием», — подчеркнул дипломат.

Так посол Антонов прокомментировал высказывание представителей Пентагона о возможных ударах по Крыму.

4 октября заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что доставляемые Соединенными Штатами Украине управляемые реактивные снаряды калибра 277мм GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS могут достичь большинства целей на поле боя, в том числе в Крыму.

По мнению посла Антонова, Россия окончательно обрела для США статус противника. Он также отметил, что США сейчас не готовы вести диалог с РФ. При этом никто в Вашингтоне не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений.

4 октября пресс-служба Пентагона сообщила об отправке Украине нового пакета военной помощи. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

Тремя днями ранее президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта на Украине. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Страны Запада увеличили отправку оружия и военной техники Украине на фоне проводимой РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022