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Премьер Испании призвал ЕС ответить на последствия ситуации вокруг Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Председатель правительства Испании Педро Санчес в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Европа должна ответить на экономические последствия ситуации вокруг Украины. Об этом 5 октября сообщил ABC News.

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«Последствия ситуации влияют на всех нас, но очевидно, что это оказывает еще большее влияние на страны с зависимостью от российского углеродсодержащего топлива ... поэтому мы сочувствуем ситуации, в которой находится Германия, которая является ведущей экономикой Европы. Поэтому в наших интересах, чтобы у Германии все было хорошо», — сказал Санчес.

Он добавил, что необходимо отреагировать на ситуацию на европейском уровне, чтобы защитить что-то очень важное — единый рынок.

Санчес подчеркнул, что отсутствие инфраструктуры связи с Европой не позволяет Испании воспользоваться всеми регазификационными мощностями, которые есть у страны. Он отметил, что в ходе беседы с немецким коллегой удалось прийти к соглашению о необходимости развития энергетических взаимосвязей, так как они являются единственным способом функционирования интегрированного европейского рынка.

Ранее в этот день Шольц назвал ошибкой Германии неспособность создать развитую инфраструктуру импорта газа. При этом Германия быстро среагировала на сокращение поставок российского газа.

4 октября в Германии прошли митинги против энергетической политики страны. В Мекленбурге — Передней Померании более 7 тыс. человек вышли на протесты. Для снижения негативных последствий роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150-200 млрд.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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