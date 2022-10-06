Минздрав предложил использовать электронный полис при посещении больниц

Министерство здравоохранения России предложило использовать электронный полис для посещения гражданами медучреждений. Проект приказа о внесении изменений в правила обязательного медицинского страхования (ОМС) размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Благодаря предлагаемым изменениям в правила обязательного медицинского страхования жизнь пациентов может значительно упроститься. Для посещения поликлиники или больницы больше не нужно будет носить с собой полис ОМС. Достаточно просто знать его номер или распечатать штрихкод с портала госуслуг», — сказано в заявлении Минздрава РФ.

Электронный полис граждане при желании могут распечатать, а полисы, полученные ранее, будут действовать до их замены на электронные.

Президент России Владимир Путин 25 августа поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача, чтобы сократить административную нагрузку на медперсонал.

По словам президента, из опрошенных пациентов только 20% удается записаться к врачу электронным способом. Он назвал это вопросом, который можно решить, несмотря ни на какие ограничения.