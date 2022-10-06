Автомобиль c вице-президентом США Харрис влетел в бордюр по дороге в Белый дом

Водитель вице-президента США Камалы Харрис врезался в бордюр, когда вез ее на работу в понедельник, из-за этого пришлось менять шину, сообщает Washington Post в среду, 5 октября, со ссылкой на источники

По данным издания, кортеж, везший вице-президента Харрис на работу, попал в автомобильную аварию на закрытой дороге в округе Колумбия в понедельник.

«Агент секретной службы, управлявший спортивным внедорожником, ударил авто о бордюр туннеля в центре города с такой силой, что потребовалась замена шины. Из-за этого кортеж остановился около 10:20 утра, сообщили источники».

Харрис пришлось пересесть в другую машину кортежа, чтобы агенты могли доставить ее в Белый дом. Издание уточняет, что рядовой характер автомобильного движения из дома на работу и высокий уровень подготовки, необходимый для агентов, которые возят президента и вице-президента, заставляют задаться вопросом, как такое могло произойти.

Секретная служба не стала уточнять детали аварии и назвала это «технической неисправностью» в головной машине, из-за чего вице-президент Харрис пересадили в другое авто.

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