Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз заморозил российские активы на €16,5 млрд
Мир
Фон дер Ляйен предложит лидерам ЕС меры для снижения цен на газ
Спорт
Карякин занял второе место на турнире «Шахматные звезды»
Мир
РФ и США удалось значительно продвинуться в переговорах по инспекциям СНВ-3
Мир
Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японским морем
Политика
Посол Антонов признал нежелание США вести диалог с Россией
Мир
TotalEnergies заявила о намерении поставлять газ из России до ввода санкций
Наука
Россия приступила к проектированию собственной космической станции
Мир
Башар Джаафари стал новым сирийским послом в России
Спорт
Карякин стал победителем соревнований по блицу на турнире «Шахматные звезды»
Мир
В NASA заявили о желании продлить программу перекрестных полетов с РФ
Сюжет:

Reuters сообщило о решении ОПЕК+ максимально сократить добычу нефти

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны ОПЕК+ одобрили сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом 5 октября сообщило агентство Reuters.

Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи
Как это повлияет на котировки

«ОПЕК+ согласилась на резкое сокращение добычи нефти, затормозив поставки на и без того ограниченном рынке и вызвав одно из самых больших столкновений с Западом», — сказано в материале агентства.

По данным Reuters, мера призвана сдержать падение цен на энергоноситель на мировом рынке. При этом неизвестно, на какой период будет сокращена добыча.

Ранее, 4 октября, американский обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон заявил о негативном влиянии сокращения добычи нефти стран ОПЕК+ на демократов во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

3 октября сообщалось, что на встрече в Вене ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти только на 1 млн баррелей в сутки.

В сентябре национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. Для клиентов из северо-западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

В июле также отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

С начала года ОПЕК+ постепенно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. К сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей, повышение квоты остановилось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022