Reuters сообщило о решении ОПЕК+ максимально сократить добычу нефти

Страны ОПЕК+ одобрили сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом 5 октября сообщило агентство Reuters.

«ОПЕК+ согласилась на резкое сокращение добычи нефти, затормозив поставки на и без того ограниченном рынке и вызвав одно из самых больших столкновений с Западом», — сказано в материале агентства.

По данным Reuters, мера призвана сдержать падение цен на энергоноситель на мировом рынке. При этом неизвестно, на какой период будет сокращена добыча.

Ранее, 4 октября, американский обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон заявил о негативном влиянии сокращения добычи нефти стран ОПЕК+ на демократов во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

3 октября сообщалось, что на встрече в Вене ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти только на 1 млн баррелей в сутки.

В сентябре национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. Для клиентов из северо-западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.

В июле также отмечалось, что глава Белого дома не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

С начала года ОПЕК+ постепенно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. К сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей, повышение квоты остановилось.