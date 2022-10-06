Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность Запорожскую АЭС

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в федеральную собственность. Указ президента опубликован 5 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», — сообщается в указе.

Президент также поручил принять меры по обеспечению безопасности объектов ЗАЭС и поручил создать унитарное предприятие «Запорожская АЭС».

Согласно указу президента, до 2028 года также необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС, выдачи лицензий, аспектов госрегулирования, а также решить другие вопросы.

5 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что запустить АЭС технически возможно, но российской стороне необходимы гарантии того, что обстрелов по станции со стороны ВСУ больше не будет.

Ранее, 27 сентября, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о новых обстрелах на ЗАЭС. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для станции. Он отметил, что обстрелы были произведены впервые после нескольких дней затишья, что свидетельствует о нестабильности общей ситуации.

Президент РФ по итогам визита инспекции МАГАТЭ на станцию в начале сентября отметил, что это ответственная организация, и Москва доверяет отчету агентства, но МАГАТЭ находится под давлением США и европейских стран. Именно поэтому, по словам российского лидера, агентство не может сказать, что обстрелы ЗАЭС идут с украинской территории, хотя это «очевидная вещь».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.