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Карякин занял второе место на турнире «Шахматные звезды»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин завоевал второе место на международном турнире по быстрым шахматам «Шахматные звезды», который завершился в среду, 5 октября, в ТРК VEGAS «Крокус Сити».

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«Я хотел бы поблагодарить организаторов этого турнира, потому что это был выдающийся чемпионат. Всё было организовано на высшем уровне. Играть было одно удовольствие», — сказал Карякин на церемонии награждения.

В качестве приза шахматисту вручили чек на сумму 2,4 млн рублей. Занявший первое место гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл 3,6 млн рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что Карякин победил в соревнованиях по блицу в том же турнире. По итогам 18 партий шахматист набрал 12 очков, обойдя Владислава Артемьева по дополнительным показателям.

3 октября Карякин и Артемьев в сеансе одновременной игры противостояли юному шахматисту Матвею Юрасову, делая ходы по очереди. В результате Юрасов победил опытных гроссмейстеров.

В первый день соревнований Карякин подтвердил свой статус фаворита турнира. Он переиграл трехкратную чемпионку по блицу Екатерину Лагно и вице-чемпионку мира по шахматам Александру Горячкину, а также сыграл вничью с Владимиром Крамником.

Всего в турнире, который прошел с 30 сентября по 5 октября, приняли участие 10 спортсменов. Призовой фонд соревнований составил 14,3 млн рублей.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды — 2022» — компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер — «Тинькофф». Официальный партнер — Русская шахматная школа.

Официальное информационное агентство турнира — РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.

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