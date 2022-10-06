Синоптики пообещали москвичам до 12 градусов тепла 6 октября

Облачная погода с прояснениями и до 12 градусов тепла ожидают москвичей в четверг, 6 октября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 10 до 12 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание до +8 градусов.

На территории Московской области в дневное время суток синоптики прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла, в ночное — до +5 градусов.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице на предстоящих выходных до +16 градусов, что превышает норму на три градуса. Уже в пятницу снизится вероятность осадков и проглянет солнце.

По данным сайта «Метеовести», первые заморозки и снег в Москве ожидаются значительно позже климатической нормы. Наступление такой погоды прогнозируется на третью декаду октября.