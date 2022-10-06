В заброшенном доме Энергодара обнаружили боевой набор диверсантов

Схрон украинских диверсантов обнаружили в одном из заброшенных домов Энергодара. О составе находки рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц в среду, 5 октября.

«Вот, что было обнаружено в тайнике, – автоматы, гранаты, дымовые шашки, радиостанция, форма ВСУ, РПГ-26. В общем, полный набор диверсионной группы», — указала Бадунц.

По словам репортера, рядом с заброшенным зданием находится жилой комплекс и детский сад. Территорию здания обследовали саперы, теперь она полностью безопасна. Журналист также пообщалась с бывшим участником АТО Дмитрием Яносенко, который и сдал схрон.

Он уверяет, что его мобилизовали в 2014 году на Украине, после чего он вынужден был присоединиться к АТО, чтобы избежать тюремного заключения. Он даже принимал участие в учениях НАТО.

«Я здесь оказался по оружию. Раздавали оружие. Мы решили это оружие получить, чтобы его потом спрятать, чтобы не было стрельбы в городе. Мы и получили его в теробороне. Но потом теробороновцы узнали, что мы хотим его сдать. Поймали нас. Человек до 10 в масках поймали и стали избивать. Я тогда смотался», — рассказал Яносенко.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой перестать слушать американцев.

«Людям очень тяжело, потому что они не могут из-за этих бомбежек спокойно спать, дети нервничают сильно, переживают. Не слушайте американцев, потому что они доставляют вам оружие, а с их оружия убивают мирных граждан. Получается, что они убивают нашими же военными руками наших отцов, детей, матерей и жен. Постарайтесь договориться так, чтобы не было войны», — добавил он.

5 октября стало известно, что служба безопасности Украины принуждала россиянина устроить диверсию, угрожая убить его отца. Мужчина принял решение выполнить требования, однако не успел совершить теракт, так как был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

Днем ранее, 4 октября, российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области. Силовики обнаружили самодельные взрывные устройства и приняли решение уничтожить их.

В тот же день в Бердянске задержали украинского боевика, который готовил теракты и диверсии в Запорожской области.

Россия прдоложает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».