TotalEnergies заявила о намерении поставлять газ из России до ввода санкций

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies продолжит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) из России до принятия новых антироссийских санкций. Об этом в среду, 5 октября, заявил исполнительный директор компании Патрик Пуянне на форуме Energy Intelligence в Лондоне.

«Мы продолжим получать СПГ из России до тех пор, пока не будут введены санкции, поскольку мы способствуем безопасности поставок в Европу. Если санкции будут введены, мы немедленно прекратим поставки», — цитирует его слова Reuters.

Пуянне отметил, что лучший способ обеспечить поставки газа в Европу — это «взять на себя долгосрочные контракты с большими объемами», как это сделала Япония.

Он добавил, что компания больше не инвестирует в новые проекты России, однако останется приверженной долгосрочным контрактам.

Ранее в этот день Пуянне заявил, что ограничение цен на российскую нефть — это плохая идея. Так он прокомментировал план стран G7 ввести ценовое ограничение на экспортируемую из России нефть.

5 октября стало известно, что новый пакет санкций ЕС против России вступит в силу 6 октября.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 7 сентября, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны. Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость этого ресурса будет определяться рядом технических параметров.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».