Долга ящик

«Госдолг США достиг рекордного $31 трлн» — эту «неожиданную» новость в среду СМИ вознесли в топы «Яндекса», ныне «Дзена». Новость, надо сказать, так себе. В смысле собственно новости. Одно дело, если американский госдолг долго не двигался с места, а потом взял и достиг рекорда. Другое, когда уже почти на протяжении 80 лет поступательно и неумолимо, а местами скачкообразно он движется по пути исторических достижений. Повышает, так сказать, планку.

Говорить о том, что госдолг США достиг рекорда — примерно то же, что рекордами называть ежегодные изменения роста у ребенка. Скажем, в семье родители раз в полгода-год подводят чадо к двери и карандашом отмечают новые высоты. И восхищаются при этом: «Ой, Ванечка снова поставил рекорд по росту».

Правда, Ванечка рано или поздно достигнет своего физиологического предела и перестанет увеличиваться вверх, начнет, возможно, расти вширь, а с годами и вовсе усыхать. Но не таков американский госдолг, который не подвержен законам природы, логики и физики. Он только увеличивается, и этот процесс, наверное, как никакой иной, характеризует такое понятие, как кредитный пузырь. То есть рост большой, а качество заемщиков всё хуже. С законами американский долг роднит одно: он тоже не имеет обратной силы.

Пузырь раздувается всё больше, особенно добавила ему объема пандемия, но почему-то не лопается. Вернее, не пробивает потолок. Спасибо надо сказать добрым законодателям, причем даже не из правящей партии. Они, конечно, долго надувают щеки и хмурят брови, угрожают, что не поднимут потолок для госзаимствований, а это однозначно обернулось бы дефолтом. Но, потрепав нервы партии правящей и очередному президенту, выторговывают себе что-нибудь приятное и все-таки соглашаются на расширение вверх.

И этот порочный рост не закончится никогда. Америка уже попала в ловушку, которая не позволяет ей честно расплатиться, не прибегая к разжиганию военных конфликтов в других странах, что позволяет ей заработать, оказывая давление на всех, кто не готов сопротивляться.

Когда ты смотришь на сумму долга в $31 трлн, то кажется очевидным, почему сейчас происходит то, что происходит. И за счет чего Америка хочет решать проблему своей колоссальной задолженности. Похоже, это очевидно уже даже самым непродвинутым в экономике обывателям. Зато доктора экономических наук отрицают, вопрошая: «Вы что, верите в теорию заговоров?»

Верят обычно в то, что никогда не видели, не осязали и в природе не встречали. В этом контексте вопрос веры неуместен. Это очевидное и невероятное, невероятное, что столько лет все остальные государства расплачиваются за американское чудо, причем зачастую не только деньгами.

Кстати, а вы представляете, что такое $31 трлн? В рублях, например. Это, простите, где-то 1,9 квадриллионов. Вот в такие суммы как раз можно только верить, ибо представить их невозможно. И где-то, конечно, нападками на нас мы можем помочь частично решить вопрос, расплатиться за них мы не в состоянии, как бы они не хотели.

Самое ужасное, что эти необеспеченные доллары множат облачные и виртуальные сущности, абсолютно рожденные из воздуха активы, которые потом переводятся в реальные ценности. Мы всё еще говорим о теории заговоров?

Тогда продолжим? $31 трлн, говорите вы? Отнюдь. Это только по бумажкам. Давайте посмотрим на американские долги более вооруженным взглядом. Например, на графу US total debt. Для знатоков английского очевидно, что речь идет о каком-то общем долге. Именно так. Эта графа объединяет задолженность федеральных и местных органов власти, правительства, домохозяйств, бизнеса. На данный момент этот показатель составляет $92,4 трлн.

Но и это еще не всё. Так называемые необеспеченные обязательства США, включая социальное страхование и медицину, составляют сейчас $171,8 трлн. Итого, извините, более $264 трлн. Хотите перевести в рубли? Я воздержусь.

Что противостоит этому долгу? А ему противостоит Total national assets — все активы Америки, в том числе граждан и бизнеса. Сейчас этот показатель составляет $174,7 трлн. Что получается? Получается то, что если США продадут всё что есть, с потрохами, то остаться должно еще порядка $90 трлн. При условии, конечно, что смогут продать, ибо не все активы одинаково материальны и полезны. США уже просто никогда не смогут расплатиться со своими долгами. Тем более что все проблемы они решают наращиванием долгов и напряженности.

Да и нам, кстати, за них не расплатиться. Впрочем, и не хотелось бы. Хотя и пытаются заставить.

А теперь вернемся к новости во вчерашних топах. Наверное, она должна звучать так: «Долг США приближается к невообразимым $300 трлн». ​

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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