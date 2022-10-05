Президент Украины Владимир Зеленский после своего резкого заявления о россиянах и нежелании продолжать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, пока страной правит действующая власть, показал исключительную болезненность своей психики и нарциссическую манию. Такое мнение выразил французский социальный психолог, писатель Шарль Ройзман.

«Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни. Роль, вдохновленную геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию», — отметил он в статье от 4 октября для французской газеты Causeur.

Ройзман признался, что сейчас опасается украинского президента больше, чем любых других радикальных политиков.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров об урегулировании с Москвой, пока пост президента России занимает Владимир Путин.

В тот же день Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. 5 октября он подписал федеральный конституционный закон о принятии этих территорий.

8 августа Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, так как считает, что граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

До этого, 5 июня, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в психической адекватности Зеленского. По его мнению, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский лидер, по меньшей мере странно. В беседе с телеканалом HirTV он отметил, что те, кто нуждается в помощи, обычно просят о ней вежливо, настойчиво, даже упрямо, если нужно, но никогда не требуют и уж тем более не угрожают.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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