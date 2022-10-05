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Путин назвал борьбу с неонацизмом особой страницей в ратной летописи России

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Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям поэтического вечера ZOV, который посвящен спецоперации на Украине. Текст обращения опубликован в среду, 5 октября, на сайте Кремля.

«Особой страницей ратной летописи Отечества, имеющей огромный нравственный смысл, является борьба с неонацизмом, защита жителей Восточной Украины, которых приговорили к уничтожению лишь за то, что они хотят говорить на родном языке, развивать свою культуру и традиции, беречь духовные ценности. Настоящими героями нашего времени, не допустившими откровенный геноцид, стали донецкие и луганские ополченцы, добровольцы и военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил российский лидер.

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