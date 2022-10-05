Украинские певицы Анна Седокова и Таисия Повалий попали под санкции в стране
Украинские певицы Анна Седокова, Таисия Повалий и Ани Лорак внесены в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщило в среду, 5 октября, украинское издание «Экономическая правда».
В публикации уточняется, что СНБО одобрил санкционный список 30 сентября. В него вошли «артисты — граждане Украины Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак».
Причины попадания их под санкции страны не уточняются.
1 октября стало известно, что правительство Украины согласовало новый санкционный список в отношении физических и юридических лиц из России. Пакет санкций будет введен против более 3, 6 тыс. физических и юридических лиц, среди которых политики, бизнесмены, артисты, а также банки и предприятия различных сфер.
Ранее, 28 сентября, министерство культуры и информационной политики Украины признало российскую певицу Анну Семенович лицом, представляющим угрозу национальной безопасности страны. Отмечалось, что решение было принято по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) из-за поддержки Семенович политики российских властей. Кроме того, певица навещала раненых солдат РФ, участвовавших в специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Минкульт по представлению СБУ периодически обновляет список лиц, которым запрещен въезд в страну. Сейчас в него входят 210 человек.
Впервые такой список Киев представил в августе 2015 года. В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется. Артисты попадают в списки, в частности, из-за визитов в Крым.