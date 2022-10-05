Страны ОПЕК+ согласились сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей

Страны ОПЕК+ приняли решение сократить с ноября 2022 года добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, следует из пресс-релиза организации от 5 октября.

Отмечается, что соответствующее решение было принято «в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка».

После этого в Белом доме заявили, что президента США Джо Байдена разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Там добавили, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.

Кроме того, в Белом доме обвинили ОПЕК+ в солидарности с Россией.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что такое решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова, комментируя решение организации, отметила в беседе с «Известиями», что это не приведет к дальнейшему сокращению добычи российскими нефтяными компаниями, но позитивно отразится на стоимости нефти марок Brent и Urals.

Накануне американский обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон отметил, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре.

Между тем 3 октября сообщалось, что на встрече ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти только на 1 млн баррелей в сутки.

9 сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.