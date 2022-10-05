Башар Джаафари стал новым сирийским послом в России
Президент Сирии Башар Асад привел в среду к присяге нового посла в России Башара Джаафари. Об этом 5 октября сообщило SANA.
«Президент Асад принял посла Джаафари, дал ему соответствующие поручения и пожелал успехов в его миссии», — сообщает агентство.
Отмечается, что до назначения Джаафари занимал должность заместителя министра иностранных дел в Сирии.
Накануне спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что российская сторона дала официальное предварительное согласие на назначение нового посла Сирии в России.
В конце июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что у него есть договоренность с Сирией по взаимному открытию посольств.
По словам Пушилина, признание ДНР Сирией является решенным вопросом, однако юридическое оформление — процесс небыстрый, остались технические детали.
В тот же день в министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание последней Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР). При этом консульские отношения сохраняются.