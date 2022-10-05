Башар Джаафари стал новым сирийским послом в России

Президент Сирии Башар Асад привел в среду к присяге нового посла в России Башара Джаафари. Об этом 5 октября сообщило SANA.

«Президент Асад принял посла Джаафари, дал ему соответствующие поручения и пожелал успехов в его миссии», — сообщает агентство.

Отмечается, что до назначения Джаафари занимал должность заместителя министра иностранных дел в Сирии.

Накануне спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что российская сторона дала официальное предварительное согласие на назначение нового посла Сирии в России.

В конце июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что у него есть договоренность с Сирией по взаимному открытию посольств.

По словам Пушилина, признание ДНР Сирией является решенным вопросом, однако юридическое оформление — процесс небыстрый, остались технические детали.

В тот же день в министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание последней Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР). При этом консульские отношения сохраняются.