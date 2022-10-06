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Ефрейтор Мурзенко вывел грузовик из-под огня и спас раненых товарищей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса водитель роты материального обеспечения ефрейтор Максим Мурзенко после минометного обстрела со стороны диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков оказал неотложную медицинскую помощь двум раненым военнослужащим. Он также вывел машину из-под вражеского огня, не допустив уничтожения материальных средств и имущества. Об этом сообщило Минобороны РФ 6 октября.

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Мурзенко осуществлял подвоз топлива группировке Воздушно-десантных войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. Однако машина, передвигаясь в тыловой район российской группировки, подверглась минометному обстрелу. Из-за этого одна из машин загорелась.

Двум раненым военнослужащим ефрейтор оказал неотложную медицинскую помощь и эвакуировал их в безопасное место, а затем вывел машину из-под вражеского огня. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Мурзенко было своевременно осуществлено снабжение российских подразделений и сохранены жизни военнослужащих.

В ходе боя личный состав под руководством старшего лейтенанта Сергея Попова уничтожил пять единиц вражеской бронированной техники и более двух десятков украинских боевиков. Подразделение выполняло задачу по уничтожению Вооруженных формирований Украины (ВФУ), предпринявших попытку вклиниться вглубь обороны и атаковать позиции российских военнослужащих.

Командир взвода противотанковых управляемых ракет старший лейтенант Попов, находясь в обороне, занял скрытую огневую позицию и огнем из противотанкового ракетного комплекса Штурм-С первым выстрелом уничтожил БМП боевика. Выстроив оборону на танкоопасном направлении с использованием тактических навыков и приемов, подразделение старшего лейтенанта Попова более десяти часов сдерживало атаки националистов.

В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций противника подразделение младшего сержанта Ивана Скирды обнаружило в лесополосе опорный пункт украинских националистов. Командир принял решение основными силами подразделения обойти огневые порядки боевиков с тыла и уничтожить опорный пункт. Младший сержант занял выгодную позицию и прицельным огнем уничтожил пятерых боевиков националистских формирований. Всего в ходе боя было уничтожено двенадцать противников.

Колонна роты материального обеспечения, чьим командиром является ефрейтор Александр Черненко, осуществляла доставку материальных средств российским военным, когда подверглась атаке украинских националистов. В результате минометного обстрела автомобиль был поврежден и потерял ход.

Под огнем боевиков ефрейтор Черненко занял оборону и вступил в бой с наступающим противником. В ходе боя он прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех боевиков. Националисты, понеся потери, отступили. Черненко самостоятельно в кратчайшие сроки восстановил работоспособность автомобиля и доставил материальное имущество на позиции обороняющихся российских подразделений.

Кроме того, в ходе наступления экипажа расчета системы залпового огня «Ураган», в составе которого выполнял боевые задачи сержант Мусаиб Умаров, был нанесен прицельный удар по опорному пункту националистов. В результате огня уничтожены ротный склад боеприпасов, до 10 человек личного состава и две единицы автомобильной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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