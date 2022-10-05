Карякин стал победителем соревнований по блицу на турнире «Шахматные звезды»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу в соревнованиях по блицу на международном турнире «Шахматные звезды». Финал соревнований прошел 5 октября в подмосковном «VEGAS Крокус Сити».
По итогам 18 партий Карякин набрал 12 очков, второе место занял Владислав Артемьев, также набравший 12 очков, но уступивший Карякину по дополнительным показателям. Тройку лидеров замкнул 14-й чемпион мира Владимир Крамник с 11 очками.
3 октября Карякин проиграл 10-летнему шахматисту в сеансе одновременной игры.
В первый день соревнований Карякин подтвердил свой статус фаворита турнира. Гроссмейстер переиграл трехкратную чемпионку по блицу Екатерину Лагно и вице-чемпионку мира по шахматам Александру Горячкину, сыграл вничью с Владимиром Крамником.
Всего в турнире, который продлился с 30 сентября по 5 октября, приняли участие 10 спортсменов. Призовой фонд соревнований составил 14,3 млн рублей.
Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды — 2022» — компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы». Генеральный партнер — «Тинькофф». Официальный партнер — Русская шахматная школа.
Официальное информационное агентство турнира — РИА Новости Спорт. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», спортивный портал Сhampionat.com, порталы rambler.ru и gazeta.ru, МИЦ «Известия», телеканал «ЖАРА», журналы ZHARA MAG и ОК! и радиостанция ZHARA FM.